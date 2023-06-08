Avrupa devlerinin gözü İzmir'de

Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Attila Szalai için 9 farklı kulüpten scout geleceği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Avrupa devlerinin gözü İzmir'de
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08 Haziran 2023 09:35
Son güncelleme 08 Haziran 2023 09:45
Sezonun finalini Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynayacağı maçla yapacak olan Fenerbahçe'de herkes bu kritik karşılaşmaya kilitlendi. İzmir'deki mücadeleye Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Avrupa kulüplerinin scoutları da akın edecek.

Fenerbahçe'nin 3 yetenekli ismi Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'yi izleyecek olan temsilciler, 11 Haziran'da Gürsel Aksel Stadı'nda yerlerini alacak.

İŞTE O 9 KULÜP

Arda'yı Newcastle United, Ajax, Bayern Münih, Benfica; Ferdi'yi Napoli, Atletico Madrid ve Atalanta; Szalai'yi ise ise Everton, Wolfsburg, E.Frankfurt yetkililerinin canlı olarak takip edeceği öğrenildi.

34 MAÇTA 6 GOL

Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler'in geleceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan genç yetenek Arda Güler bu sezon çıktığı 34 karşılaşmada 6 gol, 6 asistlik katkı sağladı. 

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