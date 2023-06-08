Avrupa devlerinin gözü İzmir'de

Sezonun finalini Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynayacağı maçla yapacak olan Fenerbahçe'de herkes bu kritik karşılaşmaya kilitlendi. İzmir'deki mücadeleye Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Avrupa kulüplerinin scoutları da akın edecek.
Fenerbahçe'nin 3 yetenekli ismi Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'yi izleyecek olan temsilciler, 11 Haziran'da Gürsel Aksel Stadı'nda yerlerini alacak.
İŞTE O 9 KULÜP
Arda'yı Newcastle United, Ajax, Bayern Münih, Benfica; Ferdi'yi Napoli, Atletico Madrid ve Atalanta; Szalai'yi ise ise Everton, Wolfsburg, E.Frankfurt yetkililerinin canlı olarak takip edeceği öğrenildi.
34 MAÇTA 6 GOL
Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler'in geleceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan genç yetenek Arda Güler bu sezon çıktığı 34 karşılaşmada 6 gol, 6 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe'nin 3 yetenekli ismi Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'yi izleyecek olan temsilciler, 11 Haziran'da Gürsel Aksel Stadı'nda yerlerini alacak.
İŞTE O 9 KULÜP
Arda'yı Newcastle United, Ajax, Bayern Münih, Benfica; Ferdi'yi Napoli, Atletico Madrid ve Atalanta; Szalai'yi ise ise Everton, Wolfsburg, E.Frankfurt yetkililerinin canlı olarak takip edeceği öğrenildi.
34 MAÇTA 6 GOL
Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler'in geleceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan genç yetenek Arda Güler bu sezon çıktığı 34 karşılaşmada 6 gol, 6 asistlik katkı sağladı.