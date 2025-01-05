Avrupa'da Kolo Muani yarışı!

Paris Saint-Germain'in transfer listesine koyduğu Randal Kolo Muani için Avrupa'da büyük bir yarış var. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Avrupa'da Kolo Muani yarışı!
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05 Ocak 2025 16:09
Paris Saint-Germain'in kadroda düşünmediği Randal Kolo Muani için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Avrupa'nın birçok önemli takımları, Fransız futbolcunun peşine düştü.

Milan, Juventus, Bayern Münih, Leipzig ve Aston Villa dahil olmak üzere birçok üst düzey takımın, 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

İLK TEMAS TOTTENHAM'DAN

Bununla birlikte Tottenham'ın da yıldız futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve kısa süre içinde resmi temasları başlatabileceği vurgulandı.

PSG'nin satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktığı Kolo Muani'nin adı Galatasaray ile de anılıyordu. Sarı kırmızılı takımın, yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği biliniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

26 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon PSG'de toplam 12 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kolo Muani, 2023 yılında Frankfurt'tan 95 milyon euroya transfer edilmişti.

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