Avrupa'da Alvarez kapışması!

Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain, Manchester City forması giyen Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Avrupa'da Alvarez kapışması!
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03 Ağustos 2024 17:01
Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Julian Alvarez, bu yaz önemli bir transfere imza atabilir.

Alvarez ile İspanya'dan Atletico Madrid ve Fransa'dan Paris Saint-Germain ilgileniyor.

ATLETICO'NUN TEKLİFİ

TYC Sport'ta yer alan habere göre, Atletico Madrid'in, 24 yaşındaki futbolcu için teklifinin 60 milyon euro olduğu kaydedildi. İspanyol ekibinin ayrıca, Alvarez için bir diğer transfer planının 40 milyon euro bonservis ve bir oyuncunun kiralanması olduğu öne sürüldü.

DIEGO SIMEONE FAKTÖRÜ

Öte yandan Paris Saint-Germain'in Arjantinli oyuncu ve Manchester City için teklifinin daha yüksek olduğu ancak Atletico'nun oyuncuyu ikna etmek konusunda daha avantajlı olduğu kaydedildi. İspanyol basınında daha önce çıkan haberlerde Arjantinli Alvarez'in vatandaşı Diego Simeone ile Atletico Madrid'de birlikte çalışma fikrine sıcak baktığı iddia edilmişti.

MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Julian Alvarez'in Manchester City ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

2022 yılından bu yana Manchester City için oynayan Julian Alvarez, İngiliz ekibinde çıktığı 103 maçta 36 gol attı ve 18 asist yaptı.

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