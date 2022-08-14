Austria Wien-Fenerbahçe maçına Alman hakem

Austria Wien-Fenerbahçe maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Austria Wien-Fenerbahçe maçına Alman hakem
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14 Ağustos 2022 15:10
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien ile 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı 38 yaşındaki Siebert yönetecek.

Mücadelede, Siebert'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.

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