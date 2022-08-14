Austria Wien-Fenerbahçe maçına Alman hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien ile 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı 38 yaşındaki Siebert yönetecek.



Mücadelede, Siebert'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek.



Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ