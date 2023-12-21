"Austin Rivers, 10-15 NBA takımının dikkatini çekti" iddiası

Serbest oyuncu Austin Rivers'ın, NBA'den yeni bir kontrat alma umuduyla Orlando'da bir antrenman düzenlediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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'Austin Rivers, 10-15 NBA takımının dikkatini çekti' iddiası
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21 Aralık 2023 12:15
Serbest oyuncu Austin Rivers'ın, NBA'den yeni bir kontrat alma umuduyla Orlando'da bir antrenman düzenlediği bildirildi.

Bleacher Report'tan Chris Haynes'in bir tweet'ine göre 31 yaşındaki Rivers, NBA'de sözleşme bulma amacıyla yakın zamanda Orlando'da bir antrenman düzenledi ve 10-15 NBA takımının dikkatini çekti.

Önceki sezon Minnesota Timberwolves'ta 52 maça çıkan Rivers, maç başına 19,5 dakikada 4,9 sayı, 1,6 ribaund ve 1,4 asist ortalamaları yakalamıştı.

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