Attila Gökçe: "Tribün, Fenerbahçe'nin ritmini bozdu"

Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe, Fenerbahçe'nin Sevilla'ya elendiği maçı değerlendirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Attila Gökçe: 'Tribün, Fenerbahçe'nin ritmini bozdu'
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17 Mart 2023 13:45
Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe, Fenerbahçe'nin Sevilla'ya elendiği maçı değerlendirdi.

İşte Gökçe'nin yorumları;

"Tam anlamıyla sabır ve sinir savaşı izledik. Böyle ortamlarda akıllı ve soğukkanlı davranmak o kadar kolay değil.

Kadıköy'deki maçın zor yanı, sahadaki takımla tribündeki o büyük topluluk arasında uyum sağlanamaması oldu. Fenerbahçeli futbolcular savunmada sıkıntıya düşmeden orta alanda ve hücumda sabırla golü kurgulamaya çalışırken, tribünlerde önce ayağına top alan her Sevillalı'ya koro halinde 'yuh' sesleri yükseldi. Sonrasında yuhlar yetmedi 'yabancı maddeler' ikram edildi.

Konuk takım kaçırır mı fırsatı? Önce çakmaklar filan İngiliz hakem Oliver'e teslim edildi. Fenerbahçeli oyuncular tribünlere 'sükunet' ricasında bulundular, olmadı. Kaleci Dimitrovic bu sinir ve kriz halini fırsata çevirdi… Önce yattı tedavi gördü. Hakeme sürekli şikayet ifadesi veriyordu. Arada İspanyol takımının öteki oyuncuları da maçın oynanamaz hale geldiğinden dem vuruyorlardı. Hakemin ricasıyla ev sahibi takım, tribünlerin önüne giderek 'ricacı' oldu. Sessizlik ve sükunet istediler. Bunun Türkçesi şuydu: 'Bırakın da oynayalım. Sevilla'yı değil bizi bozuyorsunuz!'

Fenerbahçe'yi hayatın en büyük değeri olarak kalplerinde aşkla yaşatan tribün ahalisinin, sahaya yabancı madde yağdırarak takımın ritmini bozması! Boşuna dememişler "Aşkın gözü kördür" diye."

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