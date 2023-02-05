Atletizmde Fenerbahçeli sporcular öne çıktı

Fenerbahçe, İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda, erkeklerde birinci, kadınlarda ikinci oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Castellon'da gerçekleştirilen organizasyonda, Fenerbahçe'nin 20 yaş altı kadın ve erkek takımları madalya mücadelesi verdi.



Yarışlar sonunda Fenerbahçe erkeklerde 21 puanla şampiyon olurken, kadınlar 24 puanla ikinci sırayı aldı.





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