Atletizmde Fenerbahçeli sporcular öne çıktı

Fenerbahçe, 20 yaş altı erkeklerde şampiyon olurken, kadınlarda ikinciliği elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Atletizmde Fenerbahçeli sporcular öne çıktı
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05 Şubat 2023 17:17
Fenerbahçe, İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda, erkeklerde birinci, kadınlarda ikinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Castellon'da gerçekleştirilen organizasyonda, Fenerbahçe'nin 20 yaş altı kadın ve erkek takımları madalya mücadelesi verdi.

Yarışlar sonunda Fenerbahçe erkeklerde 21 puanla şampiyon olurken, kadınlar 24 puanla ikinci sırayı aldı.

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