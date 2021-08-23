Atletico, Saul'ü gönderiyor: "Var mı yıldız isteyen?"

Atletico Madrid, Diego Simeone'nin kadroda düşünmediği Saul'ü Premier Lig kulüplerine öneriyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Atletico, Saul'ü gönderiyor: 'Var mı yıldız isteyen?'
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23 Ağustos 2021 15:30
İspanya La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, yıldız futbolcusunu göndermenin planlarını yapıyor.

Telegraph'ın haberine göre; Atletico Madrid'in kulüp yetkilileri, teknik direktör Diego Simeone'nin kadroda düşünmediği Saul'ü İngiltere Premier Lig kulüplerine önerdi.

Haberde Liverpool, Chelsea ve Manchester United ile temasa geçildiği ancak henüz bir teklif yapılmadığı belrtildi.

Öte yandan Atletico'nun oyuncuyu kiralık olarak göndermeye daha sıcak baktığı ifade edildi. Oyuncunun yüksek maaşının da yolların ayrılmak istenmesinde büyük rol oynadığı aktarıldı.

Saul, bu sezon çıktığı 2 resmi maçta 1 asiste imza attı.


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