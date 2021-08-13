Atletico Madrid, Falcao'ya soğuk!

Galatasaray'a veda etmeye hazırlanan Radamel Falcao, eski takımı Atletico Madrid ile flört ediyor.



Galatasaray Yönetimi'min 5 milyom euroya ulaşan toplam maaşından çıkmak istediği Kolombiyalı futbolcu transfer görüşmeleri yapmak içim menajeri Jorge Mendes'i görevlendirdi.



Galatasaray'dan ayrılık süreci oldukça sancılı geçen Falcao'nun kariyerine sadece Avrupa'da devam etmek istemesi ve şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika, ABD ve Arjantin'den gelen teklifleri geri çevirmesi sarı-kırmızılı takımın işini daha da zorlaştırıyor.



Radamel Falcao'nun bonservis bedelsiz transferi için Atletico Madrid ile görüşen Jorge Mendes, şu ana kadar Atletico'dan bir dönüş alamadı.



İspanyol basını, forvet transferi yapacak olan Atletico Madrid'de Radamel Falcao'nun bir opsiyon olmadığı konusunda görüş birliği yapıyor.



