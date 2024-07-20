Atletico Madrid'den golcü atağı: Füllkrug!

Morata'ya veda eden Atletico Madrid, Borussia Dortmund forması giyen Niclas Füllkrug'u kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid'den golcü atağı: Füllkrug!
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20 Temmuz 2024 17:14
La Liga devi Atletico Madrid, Alvaro Morata ile yollarını ayırmasını ardından İspanyol golcünün yerini doldurmak için çalışmalara başladı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Atletico Madrid, Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki Alman golcü Niclas Füllkrug'u transfer etmek istiyor.

30 MİLYON EURO

Haberde, Borussia Dortmund'un deneyimli oyuncu için 30 milyon euro bonservis istediği ve Atletico Madrid'in bu bonservisi karşılayabileceği ifade edildi.

Füllkrug'un kulübü Dortmund'un Serhou Guirassy'i transfer etmesinden dolayı mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda 46 maça çıkan Füllkrug, 16 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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