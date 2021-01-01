"ATL Brown'ı istiyor, ama takasa Young dahil olmalı" iddiası!

Atlanta Hawks'ın, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown'ı istediği, ancak Trae Young dahil olmadıkça takasın gerçekleşme olasılığının düşük olduğu iddia edildi.



Hawks'ın, Brown'ın pivot John Collins için bir takas paketine dahil edilmesini istediği, ancak Young ve DeAndre Hunter'ın anlaşmaya dahil olmadıkça Brown'ın takas edilmesinin pek olasılığının olmadığı kaydedildi.



The Athletic'ten Jared Weiss'a göre Hawks, muhtemel bir anlaşmada Brown'ı kadrosunda görmek istediğini, fakat Brown'ın kalibresindeki oyuncuları içeren takasların nadir olmasından ötürü, bunun olasılığının düşük olduğunu bildirdi:



"The Athletic'den Chris Kirschner'a göre, Hawks'ın Collins için olan talepleri Orlando'nun Aaron Gordon için olan fiyat etiketine benziyor olsa da, Boston'ın Collins'i kovalamasına karşı verdikleri ilk tepki, Jaylen Brown etrafında daha büyük bir anlaşma yapmak olmuştu.



Brown oyundaki en değerli pozisyonu oynadığı ve piyasa değerinin altında dört yıllık bir anlaşmaya yeni başladığı için, Atlanta ekibi Trae Young ve DeAndre Hunter'ı dahil etmeyi düşünmedikçe bu takas gerçekleşmeyecek. Kendisi gibi yüksek sıradan seçilmiş ve uzun vadeli olarak takıma bağlanmış olan oyuncular için takas durumu son derece nadirdir, özellikle de All-Star eşiğine ulaştıklarında."



Shams Charania, Atlanta'nın daha önceleri Celtics guardı Marcus Smart'ı gözüne kestirdiğini de rapor etmişti.



