Atılay Canel: 'Haliç derbisini kazandığımız için mutluyuz'

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-2 galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Ancak daha sonra oyunu istediğimiz gibi yönlendirerek iki gol bulduk. İlk yarı oyun kopabilirdi, 3 ve 4. golü de bulabilirdik. İkinci yarıda skoru korumaya çalışırken, duran toplardan iki basit gol yedik. Galibiyeti Karagümrük camiasına hediye ediyoruz. Haliç derbisini kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.









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