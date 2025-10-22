22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-035'
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
0-134'
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-036'
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-136'
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
0-035'
22 Ekim
Chelsea-Ajax
2-136'
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
3-036'
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Athletic Bilbao'dan Devler Ligi'nde ilk galibiyet!

Athletic Bilbao, sahasında Karabağ'ı 3-1 mağlup etti ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti.

calendar 22 Ekim 2025 21:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Athletic Bilbao'dan Devler Ligi'nde ilk galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Karabağ'ı konuk etti. Athletic Bilbao, San Mames'te oynanan maçı 3-1 kazandı.

Karabağ, Livramento Andrade ile 1. dakikada 1-0 öne geçti.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Gorka Guruzeta, 70. dakikada Robert Navarro Munoz ve 88. dakikada Gorka Guruzeta attı.

Athletic Bilbao, bu galibiyetle Devler Ligi'nde bu sezon ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez kaybeden Karabağ, 6 puanda kaldı.

Bilbao, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Newcastle United deplasmanına gidecek. Karabağ, sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.