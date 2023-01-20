Ateltico, Depay'ı açıkladı!

Atletico Madrid, Barcelona'dan Memphis Depay'ı transfer etti.



Atletico Madrid yaptığı açıklamada, Memphis Depay ile 3 milyon Euro bonservis artı 1 milyon Euro bonuslar karşılığında 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.



Barcelona, Depay için yapılan anlaşmada Atleticolu futbolcu Yannick Carrasco için öncelik hakkı ve zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonun da bulunduğunu açıkladı.



Depay'ın adı transfer döneminde Türkiye'den Galatasaray'la da anılmıştı. İngiliz basını, Newcastle United'ın da yıldız isme ilgisinin olduğunu yazmıştı.



28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barcelona'da sadece 4 maçta sahaya çıktı. Depay, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı. Hollandalı yıldızın Katalan deviyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.





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