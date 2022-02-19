Atalanta'ya ABD'li yeni ortak geldi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta'nın yüzde 55'lik hissesini, NBA takımlarından Boston Celtics'in ortaklarından Stephen Pagliuca satın aldı.



Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Atalanta kulübünün sahibi Percassi ailesinin, Boston Celtics'in ortaklarından Stephen Pagliuca idaresindeki grupla ortaklık anlaşması imzaladığı belirtildi. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, Pagliuca kulübün yüzde 55'lik hissesine sahip olacak, yüzde 45'lik hisse ise Percassi ailesinde kalmaya devam edecek.



Antonio Percassi ile Luca Percassi'nin, Atalanta'nın başkanlığını ve üst yöneticiliğini yapmaya devam edeceği, Stephen Pagliuca'nın ise eşbaşkan olarak atanacağı bildirildi.



Tarafların, kulübün Avrupa sınırları dışında da bilinirliliğini artırmak, Atalanta'nın erişebildiği yetenek ağını genişletmek ve yeni ticari işbirlikleri sağlamayı taahhüt ettiği kaydedildi.



Atalanta Başkanı Antonio Percassi de yaptığı açıklamada, "On yılda böyle bir kent takımından kimsenin beklemeyeceği sonuçları elde ettiğimiz kulübe bağlı kalarak takımını büyütmek amacıyla ailemle birlikte bu fırsatı değerlendirdik." ifadesini kullandı.



İtalyan spor basınında çıkan haberlerde, söz konusu hisse satış işleminin 400 milyon avroya mal olduğu belirtildi.





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