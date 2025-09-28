27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
3-0
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
2-1
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
2-0
27 Eylül
Toulouse-Nantes
2-2
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-1
27 Eylül
Cagliari-Inter
0-2
27 Eylül
Juventus-Atalanta
1-1
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
1-0
27 Eylül
Mallorca-Alaves
1-0
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
1-1
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-1
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
4-6
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
3-4
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Atakan Çankaya: "Hakem için talihsiz bir gündü"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Trabzonspor'a 4-3 yenilen Fatih Karagümrük'ün oyuncularından Atakan Çankaya, açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Eylül 2025 00:10
Atakan Çankaya: 'Hakem için talihsiz bir gündü'






Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Trabzonspor'a 4-3 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün oyuncularından Atakan Çankaya, üzgün olduklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atakan, "Buraya puan ya da puanlar almak için gelmiştik. Sahaya çıkarken aklımızın ucunda yenilmek diye bir şey yoktu. Ne yazık ki kaybettik. Bunun için çok üzgünüm. Maça dengeli başladık. Kötü bir gol yedik. 1-0 geriye düştük. Güzel bir reaksiyon gösterip, maçı 1-1'e getirdik. Tekrardan kötü bir pozisyon alarak gol yedik ve 2-1 geriye düştük. Tam oyunu dengeliyoruz derken biz ve Trabzonspor futbolcuları da olmak üzere penaltı olmayan bir pozisyon hakem tarafından penaltı verildi. Saha içerisinde bunu anlayamadık." diye konuştu.

Hakemin doğru karar vermediğini savunan Atakan, şöyle devam etti:


"Onuachu'nun elle oynadığını ya da ofsayt zannettik. Ne bizim ne de Trabzonsporlu futbolcuların böyle bir beklentisi vardı. Ne yazık ki hakem böyle karar verdi. Kendisi başarılı bir hakem ama bugün onun için çok talihsiz bir gündü. Bu kadar basit penaltıyı verdiği için söylüyorum. 3-1 geriye düştük. İkinci yarıya iyi başladık. Birkaç tane net pozisyonumuz oldu ama bunları değerlendiremedik. 88'de duran toptan bir gol yedik ve 4-1 geriye düştük. Sonrasında formasyon değişikliğimiz oldu ve 3-4-1-2'ye döndük. Buna da iyi bir reaksiyon verdik. Fofana'nın attığı 2 golle oyunu 4-3'e getirdik. Son dakikalarda serbest vuruş kazandık ancak onu gol pozisyonuna çeviremedik ve sonucunda 4-3 kaybettik."

Atakan Çankaya, mağlubiyetten ötürü mutsuz olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"5 gün sonra burada oynayacağımız bir maç var. Bugün bu maçın üzüntüsünü atlatıp yarın ilk iş olarak iyi çalışıp diğer maça hazırlanacağız. İnşallah o gün de puan yada puanlar alan taraf biz olacağız. Üzerimizde biraz şansızlık, biraz nasipsizlik var diye görüyorum. Oynadığımız pozitif futbolun bir gün karşılığını alacağız. Çünkü bu takım bunu hak ediyor. İki tane şanssız yenilgi aldık. Bizim üzerimize düşen daha çok çalışıp, Fatih Karagümrük takımını daha üst sıralara taşımak.
Bu kötü sonucu düzeltmek için elimizden geleni her şeyi yapacağız. Yeni oyuncularımız yeni adapte olmaya başladı. Her geçen gün pozitif giden bir futbolumuz var. Eminim çalışmaya devam ederek olumsuz havayı değiştirip takımı üst sıralara taşıyacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
