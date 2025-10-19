Atakan Çankaya: 'Benim attığım gol...'

Fatih Karagümrük'te Atakan Çankaya ve Serginho, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Atakan Çankaya, zorlu deplasmanı değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:



"Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Burada Fenerbahçe'ye karşı oynamak çok zor. Müthiş bir seyirci var arkalarında. Galibiyetlerinden ötürü tebrik ederim. Avrupa maçlarında da başarı dilerim, Türkiye'yi temsil ediyorlar."



İkinci yarının farkı, daha hızlı ve çabuk oynamamızdı. Defansta daha iyi kaydık, ön alan presini artırdık, bu da sonuç getirdi. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın, puan alamadığınızda anlamı olmuyor. Takımımız ikinci yarıda çok güzel bir ışık verdi. Umarım Kayseri maçında devamını getiririz. Hak ettiğimiz konumda değiliz, şanssız yenilgiler aldık."



"BENİM ATTIĞIM GOL..."



Gol pozisyonuna da değinen Atakan, "Benim attığım gol, yüksek ihtimalle ofsayt ki VAR'dan döndü. Minimal bir ofsayt bence. Direkten dönen topumuz var, onların da var…" ifadelerini kullandı.



SERGINHO: "BUNU HAK ETMİYORUZ"



Serginho ise takımın genel performansını değerlendirerek, "Gayet iyi bir maçtı. İyi oynadık ancak kazanmak için yeterli olmadı. Böyle devam etmeliyiz. Ligde sonuncuyuz, zor bir durum ama bunu da hak etmiyoruz." dedi.



