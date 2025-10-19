19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-2
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
2-1
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-190'
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Atakan Çankaya: "Benim attığım gol..."

Fatih Karagümrük'te Atakan Çankaya ve Serginho Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

calendar 19 Ekim 2025 22:42
Fatih Karagümrük'te Atakan Çankaya ve Serginho, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Atakan Çankaya, zorlu deplasmanı değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Burada Fenerbahçe'ye karşı oynamak çok zor. Müthiş bir seyirci var arkalarında. Galibiyetlerinden ötürü tebrik ederim. Avrupa maçlarında da başarı dilerim, Türkiye'yi temsil ediyorlar."

İkinci yarının farkı, daha hızlı ve çabuk oynamamızdı. Defansta daha iyi kaydık, ön alan presini artırdık, bu da sonuç getirdi. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın, puan alamadığınızda anlamı olmuyor. Takımımız ikinci yarıda çok güzel bir ışık verdi. Umarım Kayseri maçında devamını getiririz. Hak ettiğimiz konumda değiliz, şanssız yenilgiler aldık."

"BENİM ATTIĞIM GOL..."

Gol pozisyonuna da değinen Atakan, "Benim attığım gol, yüksek ihtimalle ofsayt ki VAR'dan döndü. Minimal bir ofsayt bence. Direkten dönen topumuz var, onların da var…" ifadelerini kullandı.

SERGINHO: "BUNU HAK ETMİYORUZ"

Serginho ise takımın genel performansını değerlendirerek, "Gayet iyi bir maçtı. İyi oynadık ancak kazanmak için yeterli olmadı. Böyle devam etmeliyiz. Ligde sonuncuyuz, zor bir durum ama bunu da hak etmiyoruz." dedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
