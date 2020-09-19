Aston Villa, Traore transferini 20.6 milyon euro'ya bitirdi!

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Olympique Lyon'dan Bertrand Traore'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; avfc.co.uk
Aston Villa, Traore transferini 20.6 milyon euro'ya bitirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Eylül 2020 14:44
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Fransa'nın Olympique Lyon takımından Bertrand Traore'yi renklerine bağladı.

Aston Villa Kulübü, 25 yaşındaki Burkina Fasolu hücum oyuncusu Traore'nin transfer edildiğini duyurdu.

Olympique Lyon Kulübü ise transferin bonuslarla birlikte 20,6 milyon avroya tamamlandığını açıkladı.

Kariyerine İngiltere'nin Chelsea takımında başlayan Traore, Hollanda'nın Vitesse ve Ajax ekiplerine kiralanmış, 2017'de ise Olympique Lyon'a transfer olmuştu.

Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Traore, Olympique Lyon formasıyla 3 sezonda çıktığı 126 maçta 33 gol atmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için