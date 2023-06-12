Aston Villa, Sevilla'nın başarılı hocasına talip

Yeni bir yapılanmaya giden Aston Villa, Sportif Direktörlük görevi için Sevilla'da görev yapan İspanyol teknik adam Monchi için devreye girdi.



SkySports'un haberine göre Premier Lig ekibi Aston Villa, İspanyol teknik adam Monchi için teklifte bulundu.



İngiliz ekibinin tecrübeli teknik adamı göreve getirmeye yakın olduğu belirtildi.



Uzun yıllardır Sevilla'da Sportif Direktör olarak görev alan Monchi, daha önce Roma'da da çalışmıştı.





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