Aston Villa, Galatasaray için ikna edecek!

Galatasaray'ın transferi için düğmeye bastığı Lucas Digne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncudan Cimbom'a olumsuz haber geldi. İngiliz ekibinin oyuncuyu Galatasaray'a göndermek isrtediği belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa, Galatasaray için ikna edecek!
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10 Ağustos 2024 12:42
Aston Villa, Galatasaray'ın gündeminde olan Lucas Digne'i kadroda düşünmüyor.

İngiliz basınında yer alan haberde; sol bek için Chelsea'den Ian Maatsen'i transfer eden Aston Villa'nın kadrodaki diğer sol bekler Alex Moreno ve Lucas Digne'den birini elden çıkarmak istediği belirtildi.

GALATASARAY İÇİN İKNA EDECEK

Galatasaray'ın kiralık teklifini cazip bulan Premier Lig ekibi, Fransız futbolcunun ret yanıtıyla sıkıntı yaşadı. Aston Villa'nın Lucas Digne'i ikna ederek bu transferi mümkün kılmaya çalışacağı aktarıldı.

Villa'nın Galatasaray ile iletişimini koparmak istemediği bildirildi. Bu transferle alakalı ilerleyen günlerde gelişmeler olabileceği ifade edildi.

KİRALIK OLARAK GİTMELİ

Aston Villa'nın unutulmaz futbolcularından Alan Hutton, Lucas Digne için Galatasaray'ın iyi bir opsiyon olduğunu söyledi.

Hutton, İngiliz basınına yaptığı konuşmada, "Galatasaray'ın ilgisi olduğunu biliyorum. Ancak Lucas Digne bu teklifi reddetti. Şu anda Aston Villa kadrosunda üç sol bek var. Lucas Digne'in kiralık gitmesi çözüm olabilir. Kiralık gitmesi de en iyisi çünkü bir takımın üç sol beke ihtiyacı olmaz" yorumunu yaptı. 

 
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