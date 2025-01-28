Aston Villa'da hedef Joao Felix

Aston Villa, devre arası transfer döneminde Joao Felix'i Chelsea'den kiralamak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa'da hedef Joao Felix
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28 Ocak 2025 15:09
Transfer çalışmalarını sürdüren Aston Villa, hücum hattını güçlendirmek için sürpriz bir hamleye hazırlanıyor.

The Sun'ın haberine göre; Aston Villa, Chelsea'de forma şansı bulmakta zorlanan Joao Felix'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Haberde, Felix'in takımdan ayrılmaya sıcak bakması sebebiyle Aston Villa'nın bu transferi bitirebilmesine yüksek bir ihtimal verildiği ve oyuncunun sezon sonuna kadar Villa'ya kiralanabileceği ifade edildi.

Chelsea'de bu sezon 19 maçta süre bulan Joao Felix, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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