UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Club g, Aston Villa'yı konuk etti.
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.
Mücadelede ilk golü, 3. dakikada Leon Bailey kaydetti ve Aston Villa 1-0 öne geçti.
Club Brugge'un bu gole cevabı gecikmedi ve 12. dakikada Maxim De Cuyper takımına beraberliği getirdi ve skor 1-1 oldu.
İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken 82. dakikada Club Brugge'da Brandon Mechele topu kendi ağlarına gönderdi ve Aston Villa 2-1 öne geçti.
Dakikalar 88'i gösterirken Aston Villa, kazandığı penaltıyı Marco Asensio ile gole çevirdi ve mücadele, İngiliz ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Rövanş maçı, 12 Mart'ta Villa Park'ta oynanacak.
Aston Villa, Belçika'da avantajı kaptı!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Aston Villa, deplasmanda Club Brugge'u 3-1 mağlup etti.
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04 Mart 2025 22:36
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