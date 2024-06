Asena, 8 yıldır atlı cirit müsabakalarını yönetiyor

Erzurumlu Hatıra-İhsan Akpınar çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Asena Semanur Akpınar, genç yaşına rağmen aldığı başhakemlik görevini başarıyla sürdürüyor. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Akpınar, kendi mesleğini yapabilmek için hem KPSS'ye hazırlanıyor hem de hafta sonları atlı cirit sahasındaki maçlarda başhakemlik yapıyor.



'SAYGIDEĞER, ÖNEMLİ VE ZOR BİR SPOR DALI'



At sevgisi ve geleneksel spor dallarıyla uğraşan arkadaşlarının tavsiyesi ile atlı cirit hakemliği yapmaya karar verdiğini söyleyen Asena Semanur Akpınar, "Henüz 18 yaşındayken cirit hakem kurslarına katıldım ve kazandım. O günden itibaren hafta sonları maç yönetiyorum. Kendimi çok iyi geliştirdiğim için son yıllarda maçlara başhakem olarak çıkıyorum. Saha içinde 8 tane yardımcı hakem bulunmakta. Bu sene sekizinci yılım. Sert bir spor dalı olan atlı ciritte sporcular da özellikle konuşma tarzları, üslupları veya davranışları ile sert olabiliyor. Ama bir o kadar da saygıdeğer, önemli ve zor bir spor dalı. Hakem arkadaşlarla kendi aramızda oynayıp, cirit atıyoruz ama bunu tabii ki at üzerinde yapabilecek yeteneğe sahip değiliz. Zorlukları ne diyecek olursak, sonuç olarak insanlarla yönetilen bir spordan bahsediyoruz. O yüzden sporcuların olduğu gibi hakemlerin de bir o kadar baskısı olabiliyor. Doğru karar verebilme, sporcunun ve atın hakkını teslim edebilmek için elimizden geldiğince çabalıyoruz" dedi.



'CİRİTİN KENDİSİNE HAYRAN KALDIM'



Kendisinin atları çok sevdiğini ve babasının da eskiden at yetiştiriciliği yaptığını anlatan Asena Semanur Akpınar, "Atlarla büyüdüm diyebilirim. O yüzden de atları çok sevdiğim için yılar önce hakemlik kursu açılmıştı. Kursa katıldım. Sırf atları sevdiğim için başladım ve ciridin kendisine hayran kaldım. Bu sporu o kadar çok seviyorum ki Erzurum'da geleneksel Türk oyunları yapılmıştı. Orada hakemlik yaparken atılan bir cirit bana isabet etti ve kaburgam çatladı. Ama bu beni ürkütmedi sadece anı olarak kaldı. Erzurum'da benimle birlikte 3 kadın hakem bulunmakta ama tek başhakem benim" diye konuştu.





