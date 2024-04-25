İtalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın ilk günü sona erdi.



Rimini kentindeki fuar alanında düzenlenen organizasyonun ilk gününde milli cimnastikçiler, genel tasnifte serilerini sundu.



Atlama masası, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, halka ve yer aletinde serilerini sunan Adem Asil, Emre Dodanlı, Mert Efe Kılıçer, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener'den oluşan Artistik Cimnastik Milli Takımı, organizasyonda 246.093 puan alarak 6. oldu. Bu sonuçla milli takım, ilk 8 takımın yer alacağı finallerde yarışma hakkı elde etti.



Genel tasnif halka aletinde bireysel olarak 14.933 alan Adem Asil ikinci, 14.666 puan alan İbrahim Çolak ise 6. olarak finallerde mücadele etme hakkı kazandı.



Organizasyonda 26 Nisan Cuma günü halka aleti, 28 Nisan Pazar günü ise takım finalleri yapılacak.



Yılmaz Göktekin: "Avrupa'nın en iyi 8 takımın içerisinde yer alarak finallere kaldık"



Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, organizasyonda ilk günü tamamladıklarını ifade etti.



Daha önce elde ettikleri başarıları sürdürebilmek için mücadele ettiklerini belirten Göktekin, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Genç bir takımla buraya geldik. Genç sporcularımın takıma çabuk uyum sağlaması çok önemliydi. Aslında bu daha büyük başarılara imza atacağımızın bir göstergesi. Burada Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan yok. Gençlerimiz onların yokluğunu aratmadılar. Takım olarak finale kalma hedefimiz vardı ve bunu gerçekleştirdik. Avrupa'nın en iyi 8 takımın içerisinde yer alarak finallere kaldık. Takım finalinde daha iyi bir başarıya imza atacağımıza eminim. İbrahim Çolak ve Adem Asil de halka aletinde finale kaldı. Onlardan beklenen buydu. Cuma günü halka finallerinde ikisinin de kürsüde yer almasını çok ümit ediyorum."



İbrahim Çolak: "Bu podyumda olmayı çok özledim"



Milli cimnastikçi İbrahim Çolak da sakatlığından dolayı iki yıldır büyük yarışmalara katılamadığını vurgulayarak, "Bu podyumda olmayı ben de çok özledim. Burada yarışmak sakatlığı yenmekten daha kolay. Çok şükür o sakatlıkları atlattım ve bundan sonraki süreçte daha iyi olacağıma inanıyorum. Bugün halkada finale kalmayı başardım. Şimdi sıra cuma günü yapılacak alet finallerinde olacak. İnşallah orada bu performansımdan bir tık daha iyi yaparak madalya almaya çalışacağım. Geri geldiğimi herkese göstermek istiyor ve bunu madalyayla taçlandırmayı hedefliyorum." diye konuştu.



Adem Asil: "Halka aletinde hazırım ve madalya kazanmak için çabalayacağım"



Milli cimnastikçi Adem Asil ise Avrupa Şampiyonası'nın kendisi açısından bu sezonun ilk büyük yarışması olduğuna dikkati çekerek, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için bir hazırlık oldu. Performansımdan çok memnunum. Takım olarak finallere kaldık. Bireysel olarak da halka aletinde finallerde yarışacağım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek istiyoruz. Halka aletinde hazırım ve madalya kazanmak için çabalayacağım." ifadelerini kullandı.





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