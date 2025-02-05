Arseniy Batagov: "Rakibimiz savaşa gelmiş gibiydi"

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Arseniy Batagov açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arseniy Batagov: 'Rakibimiz savaşa gelmiş gibiydi'
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05 Şubat 2025 15:14
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Arseniy Batagov açıklamalar yaptı.  

Maçı değerlendiren Arseniy Batagov "Zor olacağını biliyorduk, rakibimiz savaşa gelmiş gibiydi. İyi oynamak istedik ama bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik. Bir maçımız daha var, kazanıp bir sonraki tura geçmek istiyoruz" dedi.

Arseniy Batagov ayrıca "Oynadıkça takım için daha faydalı olmak ve elimden gelenin fazlasını yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

 

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