Arseniy Batagov: 'Rakibimiz savaşa gelmiş gibiydi'

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Arseniy Batagov açıklamalar yaptı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Maçı değerlendiren Arseniy Batagov "Zor olacağını biliyorduk, rakibimiz savaşa gelmiş gibiydi. İyi oynamak istedik ama bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik. Bir maçımız daha var, kazanıp bir sonraki tura geçmek istiyoruz" dedi.
Arseniy Batagov ayrıca "Oynadıkça takım için daha faydalı olmak ve elimden gelenin fazlasını yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Maçı değerlendiren Arseniy Batagov "Zor olacağını biliyorduk, rakibimiz savaşa gelmiş gibiydi. İyi oynamak istedik ama bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik. Bir maçımız daha var, kazanıp bir sonraki tura geçmek istiyoruz" dedi.
Arseniy Batagov ayrıca "Oynadıkça takım için daha faydalı olmak ve elimden gelenin fazlasını yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.