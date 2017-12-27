Zor günler geçiren ve geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda intiharın eşinde olduğunu belirten'ye'ın ardındande yardıma konuştu.Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, eski futbolcuları Emmanuel Eboue'nin açıklamalarının ardından Eboue'ye yardım eli uzatacaklarını açıklamış ve, ''Eboue'yi söylediler, elimizden ne gelirse yaparız. Arkadaşlar bakıyorlar, inceliyorlar. Yapılacak olan bir şey varsa, elimizden geleni yaparız.'' sözlerini kullanmıştı.Galatasaray'ın ardından Arsenal de 2005-2011 yılları arasında Arsenal forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu için her türlü yardımı yapabileceklerini açıklamıştı.Arsenal'den yapılan açıklamada ''Eboue'nin yaptığı açıklamaların ardından hepimiz çok üzüldük. Kendisine her türlü yardımı yapmaya hazırız'' ifadeleri yer verildi.Arsenal ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue, İngiliz Mirror Gazetesi'ne verdiği özel röportajda intiharın eşiğinde olduğunu açıklamış, futbol oynadığı eski takımlardından işin boyutu küçük dahi olsa bir iş teklifi gelmesi durumunda kabul edeceğini ve altyapılarda çalışabileceğini belirtmişti.