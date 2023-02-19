Arsen Zakharyan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı önceliği haline gelen Arsen Zakharyan için menajeri açıklamalarda bulundu. Pavel Andreev, Zakharyan'ın sarı-kırmızılılardan talep ettiği söylenen rakamlar hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Arsen Zakharyan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması!
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19 Şubat 2023 14:21
Transfer döneminde kadrosunu Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe ile güçlendiren Galatasaray'da gözler Arsen Zakharyan transferine çevrildi.

Galatasaray ve Dinamo Moskova'nın Zakharyan transfer için görüşmelere devam ettiği iddia edildi.

Rus basınına yansıyan haberlere göre Dinamo Moskova'nın Galatasaray'dan 15 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.

Zakharyan'ın ise sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2 - 2.5 milyon Euro talep edebileceği vurgulandı.

ZAKHARYAN'IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Arsen Zakharyan'ın Galatasaray'a transfer olacağı dedikoduları Rus basınında da yer almaya başladı. Genç oyuncunun menajeri Pavel Andreev, Zakharyan hakkında açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro alacağı yönündeki Haberlerle ilgili konuşan Pavel Andreev, "Arsen ve ben bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.

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