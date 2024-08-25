Arne Slot: ''Harika bir başlangıç oldu''

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, ligde 2-0 kazanılan Brentford maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Arne Slot, "İyi bir maçtı. En önemlisi gol yemedik. Kalemizde yediğimiz pozisyonlar duran toplardı ve Brentford'da oynadığınızda bu maçlar her zaman çok zordur. Birçok yönden tehdit edebilirler ama bunlardan biri kesinlikle duran toplardır. Duran toplar dışında oyunu oldukça iyi kontrol ettik.'' dedi.



"Onların duran toplarından biri de ilk golümüze yol açtı ve bunu görmek sevindiriciydi.'' diyen Slot, "Böyle harika bir başlangıç yapmak için gerçekten çok çalışmanız gerekiyor. Çocuklar top olmadan da gerçekten çok sıkı çalışmaya devam ettiler, bu da bizim ikinci yarı boyunca daha iyi, daha iyi olmamızı sağladı. Bu da birçok iyi şansa yol açtı.'' ifadelerini kullandı.



İkinci yarıda kontrol Liverpool'daydı diyen Slot, "Kontrol derken kastettiğim, topsuzken de yaptığımız şeydir. Karşı takımın hiçbir şey yaratmaması için gerçekten çok çalışıyoruz. Topla bunu yapmaya çalıştık.'' yorumunu yaptı.



Slot sözlerini şöyle noktaladı; "Rakibe karşı eşit şanslar yakalarsanız, on maçın dokuzunu kazanmamız muhtemeldir. Ligin en iyi kalecilerinden birine, belki de en iyi kaleciye sahibiz ve ayrıca çok iyi hücum oyuncularımız da var. Personel onları bu pozisyonlara getiriyor ve oyuncular çok çalışıyor."





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