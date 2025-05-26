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Arnavutluk Milli Takım kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri K Grubunda Letonya ve Sırbistan ile karşılaşacak Arnavutluk, Milli Takım Kadrosunu açıkladı.

calendar 26 Mayıs 2025 14:34 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 14:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arnavutluk Milli Takım kadrosu açıklandı
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Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda 7 Haziran'da Sırbistan ve 10 Haziran'da Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroda Beşiktaş'tan Ernest Muçi, Bodrum FK'den Arlind Ajeti ve Sivasspor'dan Rey Manaj da yer aldı.

Teknik direktör Sylvio Mendes Campos Junior "Sylvinho", başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, iki zorlu maça çıkacaklarını, bu karşılaşmalarda çok mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Sylvinho'nun belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer aldı:

Kaleci: Thomas Strakosha (AEK Atina), Elhan Kastrati (Cittadella), Alen Sherri (Cagliari) ve Mario Dajsinani (Egnatia)

Savunma: Elseid Hysaj (Lazio), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Mario Mitaj (Al-Ittihad), Naser Aliji (Dinamo City), Marash Kumbulla (Espanyol), Ardian Ismajli (Empoli), Berat Gjimshiti (Atalanta), Arlind Ajeti (Bodrum FK), Adrian Bajrami (Benfica)

Orta saha: Ylber Ramadani (Lecce), Juljan Shehu (Widzew Lodz), Kristjan Asllani (Inter), Qazim Laçi (Sparta Prag), Adrion Pajaziti (Gorica), Nedim Bajrami (Rangers), Medon Berisha (Lecce), Arber Hoxha (Dinamo Zagreb)

Forvet: Ernest Muçi (Beşiktaş), Jasir Asani (Gwangju), Armando Broja (Everton), Myrto Uzuni (Austin FC), Rey Manaj (Sivasspor), Mirlind Daku (Rubin Kazan).

Arnavutluk'un grubunda Sırbistan ve Letonya'nın yanı sıra İngiltere ve Andorra da mevcut.

Arnavutluk, Sırbistan ile başkent Tiran'daki Ulusal Arena'da, Letonya ile deplasmanda karşılaşacak.


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