Arkas Spor final için sahada

CEV Kupası'nda etkili performans göstererek yarı finale kalan Arkas Spor final için sahaya çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Arkas Spor final için sahada
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20 Şubat 2024 14:26
Voleybolda Avrupa'da bu sezon CEV Kupası'nda fırtına gibi eserek adını son 4 takım arasına yazdırmayı başaran İzmir temsilcisi Arkas Spor, yarı finalin ilk maçında 21 Şubat Çarşamba (yarın) Alman rakibi SVG Lüneburg'u final için avantaj yakalama hedefiyle ağırlayacak.

Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maçı Atanas Varbanov (Bulgaristan) ile Zdenek Grabovsky (Çekya) hakem ikilisi yönetecek. Rövanş maçı 28 Şubat'ta Almanya'da oynanacak.

Çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiacos takımını eleyip kupa yolunda son 4'a kaldıklarını hatırlatan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "CEV Volleyball Cup 2024'te en iyi 4 takımdan biriyiz. Hedefimiz, rakibimizi eleyerek finale yükselmek. Seyircimizin desteğiyle bu ilk maçı kazanarak Almanya'daki rövanşa avantajlı çıkmak istiyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverlerin desteğini bekliyoruz" dedi.

 

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