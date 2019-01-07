Arjen Robben: 'Birçok teklif aldım'

"KARAR İÇİN SEZON SONUNU BEKLEMEYECEĞİM"

'ten ayrılma kararı aldığını açıklayan, teklifler aldığını ve kısa süre içinde kararını vereceğini açıkladı.Kendisine teklifler olduğunu belirten Hollandalı yıldız, "" ifadelerini kullandı.Henüz yeni adresinin belli olmadığını belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Geleceğim hala belirsiz, bekliyorum ve beklerken de fit olma konusunda odaklanmış durumdayım. Tekrar oynamak istiyorum. Sonra neler olacağını bilemeyiz, bir karar vereceğim. Bunun için de sezon sonuna kadar beklemeyeceğim" dedi.Inter'in de istediği ve bu sezon Bayern Münih'te 15 maçta 963 dakika süre alan Robben, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.