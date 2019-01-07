  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Arjen Robben: "Birçok teklif aldım"

Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Arjen Robben, birçok teklif aldığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arjen Robben: 'Birçok teklif aldım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2019 19:02
Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldığını açıklayan Arjen Robben, teklifler aldığını ve kısa süre içinde kararını vereceğini açıkladı.

Kendisine teklifler olduğunu belirten Hollandalı yıldız, "Teklifler aldım ve gururluyum, mutluyum. Geçen birkaç hafta menajer olarak da çalışan babam için yoğun geçti ancak kulüplerin benimle ilgilendiğini duymak güzel" ifadelerini kullandı.

"KARAR İÇİN SEZON SONUNU BEKLEMEYECEĞİM"

Henüz yeni adresinin belli olmadığını belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Geleceğim hala belirsiz, bekliyorum ve beklerken de fit olma konusunda odaklanmış durumdayım. Tekrar oynamak istiyorum. Sonra neler olacağını bilemeyiz, bir karar vereceğim. Bunun için de sezon sonuna kadar beklemeyeceğim" dedi.

Inter'in de istediği ve bu sezon Bayern Münih'te 15 maçta 963 dakika süre alan Robben, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için