Arjantin Uruguay deplasmanında 3 puanı aldı

Arjantin, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Uruguay'ı deplasmanda Di Maria'nın golüyle 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arjantin Uruguay deplasmanında 3 puanı aldı
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13 Kasım 2021 04:56
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri mücadelesinde Uruguay, sahasında Arjantin'i ağırladı.

Estadio Campeon del Siglo'da oynanan maçı Arjantin 1-0 kazanarak kritik maçtan üç puan çıkarmayı başardı.

Karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golü 7. dakikada Angel Di Maria kaydederken Galatasaraylı Muslera, Uruguay'ın kaptanı olarak 90 dakika sahada kaldı.

Arjantin'de sakatlığı düzelen Lionel Messi, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Uruguay 16 puanda kalırken Arjantin ise puanını 28'e yükseltti.


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