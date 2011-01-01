Arenas: "Kobe beni 2011'de çağırdı, istemedim..."

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, geçmişte Los Angeles Lakers ile buluşmasını sabote ettiği zamandan bahsetti.



2011 yılında Orlando Magic'in kendisine borçlu olduğu kalan maaşı ödeyip serbest bırakması sonrası, Arenas serbest oyuncu konumuna gelmişti.



Agent Zero, Dan Le Batard'ın "South Beach Sessions" podcast'ine katıldığında, Lakers'ın sezonun geri kalanı için kendisiyle sözleşme imzalamak istediğini, ancak toplantıyı sabote etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını anlattı:



"Toplantıyı batırmıştım. Resmen sabote etmiştim. Bana, 'Ne zaman gelmeye hazır olabilirsin? Belki bir ay olabilir mi?' diye sormuşlardı. Mart ayındaydık. Dürüst olmak gerekirse benim gibi bir oyuncuya ihtiyaçları yoktu. Sadece bench ekibini harekete geçirecek, biraz daha hızlı hale getirecek birini arıyorlardı ve o zaman kusursuz olacaklardı.



Ve benim cevabım da buydu. Yani 'Bana pek ihtiyacınız yok. Sezonun bitimine otuz gün kalmış, evime dönerim. Los Angeles'a gelemem.' demiştim.



İnsanlar bu yüzden beni çarmıha gerecekler eminim. Kobe o zaman çıkıp 'Agent Zero'yu istiyorum' diyor, ben de çıkıp 'Kusura bakma ama Kobe artık zihinsel olarak var olmayan bir oyuncuyu istiyor.' diyorum."



