Arda Turan, Galatasaray'dan transfer istiyor!

Arda Turan yönetimindeki Süper Lig ekibi Eyüpspor'un Galatasaray forması giyen Leo Dubois'yla ilgilendiği ortaya çıktı.
İstanbul temsilcisinin, tecrübeli savunmacı için harekete geçtiği belirtildi. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Eyüpspor'un transfer için Leo Dubois tarafıyla görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.
BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI
29 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray'da 3 maça çıktı. Okan Buruk, Leo Dubois'ya 170 dakika forma şansı verdi.
Leo Dubois'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro.
G.SARAY'IN ÖDEDİĞİ BONSERVİS
Nantes altyapısında yetişen Leo Dubois daha sonra Olimpik Lyon'da oynadı. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Leo Dubois için 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.
Fransız futbolcu, geride kalan sezonda kiralık olarak Başakşehir forması giydi. Leo Dubois, Fransa Milli Takımı'nda 13 karşılaşmada süre aldı.
İstanbul temsilcisinin, tecrübeli savunmacı için harekete geçtiği belirtildi. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Eyüpspor'un transfer için Leo Dubois tarafıyla görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.
BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI
29 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray'da 3 maça çıktı. Okan Buruk, Leo Dubois'ya 170 dakika forma şansı verdi.
Leo Dubois'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro.
G.SARAY'IN ÖDEDİĞİ BONSERVİS
Nantes altyapısında yetişen Leo Dubois daha sonra Olimpik Lyon'da oynadı. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Leo Dubois için 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.
Fransız futbolcu, geride kalan sezonda kiralık olarak Başakşehir forması giydi. Leo Dubois, Fransa Milli Takımı'nda 13 karşılaşmada süre aldı.