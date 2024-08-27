Arda Turan, Galatasaray'dan transfer istiyor!

Galatasaray forması giyen Leo Dubois'ya Eyüpspor'un talip olduğu öğrenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan, Galatasaray'dan transfer istiyor!
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27 Ağustos 2024 08:59
Arda Turan yönetimindeki Süper Lig ekibi Eyüpspor'un Galatasaray forması giyen Leo Dubois'yla ilgilendiği ortaya çıktı.

İstanbul temsilcisinin, tecrübeli savunmacı için harekete geçtiği belirtildi. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Eyüpspor'un transfer için Leo Dubois tarafıyla görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI

29 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray'da 3 maça çıktı. Okan Buruk, Leo Dubois'ya 170 dakika forma şansı verdi.

Leo Dubois'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro.

G.SARAY'IN ÖDEDİĞİ BONSERVİS

Nantes altyapısında yetişen Leo Dubois daha sonra Olimpik Lyon'da oynadı. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Leo Dubois için 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Fransız futbolcu, geride kalan sezonda kiralık olarak Başakşehir forması giydi. Leo Dubois, Fransa Milli Takımı'nda 13 karşılaşmada süre aldı. 

 
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