Arda Turan: 'Başka bir hayale gidiyoruz'

ikas Eyüpspor teknik sorumlusu Arda Turan, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.Turan, Göztepe'deki futbol atmosferini görünce çok mutlu olduğunu söyledi.Göztepe'nin önde ciddi baskı yapan bir takım olduğunu bildiren Turan,dedi.Turan, Göztepe'nin sahipsiz toplar, taçlar ve kornerlere çok etki eden bir takım olduğunu vurgulayarak,diye konuştu.Takımın Avrupa kupalarını gitmesine de değinen Turan, rakipleri arasında Avrupa'ya gitme konusunda en hazır olmayan takımın kendileri olduğunu ancak Avrupa'ya gitmek için de çalıştıklarını sözlerine ekledi.