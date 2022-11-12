Arda Kardeşler, Fenerbahçe'ye uğurlu gelmiyor

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 14. haftasında evinde ağırlayacağı Giresunspor maçını yönetecek olan Arda Kardeşler'in son maçlardaki Fenerbahçe istatistiği dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arda Kardeşler, Fenerbahçe'ye uğurlu gelmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2022 11:53
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Giresunspor maçını yönetecek olan Arda Kardeşler son dönemde Fenerbahçe'ye uğurlu gelmiyor.

Sarı-lacivertliler, Kardeşler'in geçen sezon kupada yönettiği maçta Kayserispor'a 1-0 yenilirken, Beşiktaş ile ligde deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon ise 4. haftada Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Arda Kardeşler, karşılaşmada Enner Valencia'ya kırmızı kart gösterdi.

Arda Kardeşler ile son 3 maçında kazanamayan Fenerbahçe, toplam 13 maçta ise 7 kez kazanıp 5 kez mağlup oldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ