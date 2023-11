Milli futbolcu Arda Güler, sakatlık sorunundan dolayı Real Madrid'in Valencia maçı öncesinde antrenmanına çıkmadı.



Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk sağ dizinden sakatlanarak 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.



Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans vermesini bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.



Son 3 gündür takımdan ayrı çalışan Türk futbolcu, cumartesi günü oynanacak Valencia maçının hazırlıkları için Real Madrid Şehri adlı tesislerde yapılan antrenmana da katılmadı.



Arda'nın takımdan ayrı olarak spor salonunda çalıştığı öğrenildi.



İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, bu hafta yaptığı açıklamalarda, Arda'nın durumuna özel program uyguladıklarını, Türk futbolcuyu riske atmayarak, fiziksel olarak yüzde 100 kapasiteye geldiğinde kendisine süre vereceğini söylemişti.



La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid cumartesi akşam sahasında Valencia ile karşılaşırken, Arda Güler kadroda yer almayacak.



CARLO ANCELOTTI'DEN AÇIKLAMA



Valencia maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Carlo Ancelotti "Arda Güler, Braga maçından önce sakatlanmıştı. Şu an üzgün ama durumu ciddi değil. Bu bir nüksetme değil, sakin ilerliyoruz. Tamamıyla hazır olması için önümüzde milli ara var." ifadelerini kullandı.



"KOLAY DEĞİL"



Arda'nın kızgın olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Benim ona söyleyebileceğim rahat ve sakin olması. Sadece bu şekilde bu dönemi atlatır ama yaşadıkları her sakatlanan futbolcu için geçerli olduğundan gayet normal. Takım arkadaşların oynarken senin oynayamaman, iyileşmek için zamanın geçmesini beklemek kolay değil. Üzgün ve kızgın olması normal. Ama bizim acelemiz yok. Arda'nın geleceği Real Madrid'de ve bunu en iyi şekilde yapacaktır." dedi.



"ARDA'NIN GELECEĞİ PARLAK!"



Arda Güler ile ilgili sözlerine devam eden dünyaca ünlü İtalyan teknik adam "Arda Güler geçen sezon bir sakatlık geçirdi ve onu başarıyla atlattı. Ama böyle bir sakatlık geçirdiğinizde, bu küçük sorunları yaşıyorsunuz. Arda Güler hala büyük bir yetenek. Bu yaşadıkları önemsiz. Harika bir geleceği olacak." dedi.



"1 AY OLMAYACAK"



Öte yandan AS Gazetesi'nde yer alan haberde, Arda Güler'in sakatlığı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.





