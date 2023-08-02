Arda Güler'in sakatlığı için yeni gelişme!

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler'in tedavisinin ilk bölümüne olumlu tepki verdiği belirtildi. Genç oyuncunun tedaviye bu şekilde devam etmesi durumunda ameliyat seçeneğinin masadan kalkacağı yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'in sakatlığı için yeni gelişme!
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02 Ağustos 2023 20:31
Real Madrid'de transferinden sonra sakatlanan Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı.

The Athletic'te yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı sonrası tedavisinin ilk bölümünü tamamladığı belirtildi.

Arda'nın tedavisinin ilk etabına olumlu tepki verdiği kaydedildi. Genç oyuncunun tedavisinin bu şekilde devam etmesi durumunda ameliyat seçeneğinin ortadan kalkacağı vurgulandı.

Mundo Deportivo, menisküs sakatlığı bulunan Arda Güler'in ameliyat olmadan 3 ay, ameliyat olması durumunda ise 5 ay sahalardan uzak kalacağını öne sürmüştü. Haberde, Arda'nın ameliyat olması durumunda Real Madrid'in genç oyuncunun lisansını Ocak ayına kadar dondurma ihtimalinin olduğu iddia edilmişti.

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