Aras Kargo, kader maçında

Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Aras Kargo pazar günü evindeki son maçında kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Keçiören Belediyepor'la karşılaşacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 25'inci hafta mücadelesini Seçkin Yener, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek.
Aras Kargo rakibini mağlup etmesi halinde bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyecek.
Ligde ilk 8 hedefleyen 9'uncu sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor ise aynı saatte 8'inci basamaktaki Bahçelievler Belediyespor'un konuğu olacak.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 25'inci hafta mücadelesini Seçkin Yener, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek.
Aras Kargo rakibini mağlup etmesi halinde bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyecek.
Ligde ilk 8 hedefleyen 9'uncu sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor ise aynı saatte 8'inci basamaktaki Bahçelievler Belediyespor'un konuğu olacak.