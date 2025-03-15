Aras Kargo, kader maçında

Aras Kargo pazar günü evindeki son maçında kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Keçiören Belediyepor'la karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aras Kargo, kader maçında
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15 Mart 2025 14:37
Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Aras Kargo pazar günü evindeki son maçında kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Keçiören Belediyepor'la karşılaşacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 25'inci hafta mücadelesini Seçkin Yener, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek.

Aras Kargo rakibini mağlup etmesi halinde bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyecek.

Ligde ilk 8 hedefleyen 9'uncu sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor ise aynı saatte 8'inci basamaktaki Bahçelievler Belediyespor'un konuğu olacak.

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