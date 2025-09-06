06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-08'
06 Eylül
İngiltere-Andora
0-011'
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
0-010'
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Araç çarpması sonucu ölen triatlet Berkan Kobal'ın arkadaşlarından protesto

Ankara'da antrenman yaparken aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren triatlet Berkan Kobal için arkadaşları ve bisiklet tutkunları protesto düzenledi. "Bu bir kaza değil, cezasızlığın sonucu" diyen grup, trafikte etkili denetim ve yasal düzenleme çağrısında bulundu.

Ankara'da bisiklet antrenmanı sırasında arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren triatlet Berkan Kobal'ın arkadaşları protesto gösterisi düzenledi.
 
Ankara Anıttepe toplanan Berkan Kobal'ın arkadaşları ve bir grup bisiklet tutkunu basın açıklaması yaptı.
 
Grup adına açıklamayı yapan aktivist ve kazadan yara almadan kurtulan Barış Topçu, Berkan Kobal'ın "denetimsizlik, eğitimsizlik ve cezasızlığın kurbanı" olduğunu dile getirdi.
 
Topçu, "27 Ağustos 2025 sabahı saat 06:15'te Ankara Malazgirt Bulvarı'nda yaşanan olay sıradan bir trafik kazası değildir. Şehir içinde hız limitlerine uymayarak çok yüksek hızla araç kullanan bir sürücü tüm kurallara uygun şekilde yol alan iki bisikletliye çarpmıştır." ifadelerini kullandı.
 
Söz konusu kazada kendisinin yara almadan son anda kurtulduğunu anlatan Topçu, "Biz kurala uygun bir şekilde yol alıyorduk. Karayolları Trafik Kanunu 46. madde gereği en sağ şeritte, 'bisiklet yolu olmayan yolda bisiklet sürüşü yapmakta' ve yine madde 66/a gereği ikiden fazla bisikletli olarak yan yana değildik. Bisiklet kullanırken kaskımız, reflektörlerimiz, ekipmanlarımız tamdı. Buna rağmen Berkan Kobal hayatını kaybetti. Bu bir kaza değildir. Yıllardır işlemeyen ceza sisteminin ve trafikteki bilinçsizlik zincirinin sonucudur." diye konuştu.
 
Sadece son bir haftada 4 kişinin "sözde trafik kazalarında" öldüğüne dikkati çeken Topçu, şunları söyledi:
 
"Bir hafta içinde Berkan Kobal'ı Metin Ekici'yi, Edanur Yılmaz'ı ve son olarak Gizem Yeniay'ı kaybettik. Yarın başka bir sporcu, bisikletiyle evinden işine giden bir vatandaş ya da bir çocuk aynı tehlikeyle karşılaşabilir. Bizler şunu açıkça ilan ediyoruz. Dikkatsizlik, sorumsuzluk ve yüksek hız hiçbir zaman can almayı meşru kılamaz. Hiçbir vatandaş yolda ve kaldırımda, 'her an bir araç gelip çarpabilir' korkusuyla yaşamak zorunda değildir. Etkili denetim, caydırıcı cezalar ve trafik bilinci yaşamsal bir zorunluluktur. Sporcularımızı, çocuklarımızı, vatandaşlarımızı korumak için vakit kaybedilmemelidir. Trafikte incinebilir yol kullanıcılarını korumak devletimizin görevidir ve bunun için gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Şehirlerimizde motorlu araçlar için hız sınırları düşürülmeli, trafik yavaşlatılmalı, sürekli ve etkili denetimler gerçekleştirilmelidir. Berkan Kobal'ın ve kaybettiğimiz tüm canlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor, bu olayların cezasız kalmaması için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz."
 
Bisiklet tutkunları ellerinde "Araba senin, yollar bizimdir" döviziyle kısa süre slogan attı.
 
Anıtpark'tan Gazi Parkı'na kadar protesto amaçlı bisiklet süren aktivistlerin gösterisi basın açıklamasının ardından sona erdi.
 
Açıklamaya merhum Berkan Kobal'ın eşi Ceyda Kobal ile oğlu da katıldı.
 
Triatlet Berkan Kobal, 27 Ağustos tarihinde Ankara'da bisiklet antrenmanı sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu 52 yaşında hayatını kaybetmişti.
 
