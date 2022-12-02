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Ara, en çok Abdülkadir Ömür'e yaradı

Trabzonspor'un genç yıldızı, Fenerbahçe derbisiyle birlikte çok farklı bir Abdülkadir izlettirmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ara, en çok Abdülkadir Ömür'e yaradı
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02 Aralık 2022 08:41
Abdülkadir Ömür, Antalya kampında performansıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Sezonun ilk bölümünde istenen futbolu ortaya koyamayan genç yıldız, Fenerbahçe derbisiyle birlikte çok farklı bir Abdülkadir izlettirmek istiyor.

İdmanlardaki hırsı ve attığı gollerle teknik heyetten alkış alan başarılı futbolcunun, Visca'nın dönüşü sonrası esas bölgesi olan orta sahada forma giyeceği öğrenildi. 

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