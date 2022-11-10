Anthony Nwakaeme'den Muşspor'a destek

Trabzonspor'da geçen 4 yılın ardından transfer döneminde bordo-mavililerden ayrılan Anthony Nwakaeme'den sürpriz bir destek geldi.
Nijeryalı yıldız futbolcu, 3. Lig ekiplerinden Muşsspor'a 1071 adet forma alarak destek oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme, 1071 forma satın alarak Muşspor'umuza destek olmuştur. Kendisine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Nijeryalı yıldız futbolcu, 3. Lig ekiplerinden Muşsspor'a 1071 adet forma alarak destek oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme, 1071 forma satın alarak Muşspor'umuza destek olmuştur. Kendisine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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