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Anthony Davis'in Boston yolunu tıkayan Rose Kuralı nedir?

Anthony Davis'in takası konuşulurken ortaya çıkan 'Rose Kuralı' da meşhur oldu. Rose Kuralı ile ilgili bilmeniz gereken her şey kısaca burada...

Anthony Davis takası için kritik kural!

Anthony Davis'in New Orleans Pelicans'tan takasını istemesi gündeme bomba gibi düştü.

All-Star pivot için şimdiden hangi takımların devrede olacağı konuşulurken, Anthony Davis için kritik 'Rose Kuralı' belirleyici olacak. Takas dönemi 7 Şubat'ta sona erecek. Anthony Davis için en kuvvetli konuşulan takımlardan biri olan Boston Celtics, Kyrie Irving'i takaslamadığı müddetçe bu takasa dahil olamayacak.

Zira, her iki oyuncunun da kontratları 'Rose Kuralı' ile imzalandı ve bir takımda 2 adet Rose Kuralı ile kontrat imzalamış oyuncu bulunamıyor.

ROSE KURALI NEDİR?

Çaylak kontratına sahip bir oyuncu MVP ödülü, Yılın Savunmacısı Ödülü ya da 2 kez All-Star olursa maaş bütçesinin %25'i değil %30'u oranında bir kontrat alabilir. Bu kuralın yasadaki ismi "5 yıl %30 maksimum kriteri" olsa da Derrick Rose ile birlikte çıktığı için 'Rose Kuralı' adını aldı.

Hem Kyrie Irving, hem Anthony Davis bu kontrata sahip olduğu ve bir takımda sadece 1 tane Rose Kuralı'na sahip oyuncu olabileceği için Celtics, Kyrie Irving'in kontratının biteceği yaza kadar bu takası yapamayacak ya da Kyrie Irving'i takaslayacak.




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