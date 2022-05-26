Antalyaspor Vakfında genel kurul kararı!

Antalyaspor Vakfının olağan genel kurulunun 11 Haziran'da yapılacağı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Subaşı Tesisleri'nde 11 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da düzenlenmesi planlanan genel kurulun, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, 25 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği ifade edildi.
Toplantıda, vakfın yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçiminin de yapılacağı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Subaşı Tesisleri'nde 11 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da düzenlenmesi planlanan genel kurulun, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, 25 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği ifade edildi.
Toplantıda, vakfın yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçiminin de yapılacağı belirtildi.
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