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Antalyaspor'un Fenerbahçe'den iki hedefi!

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Lincoln Henrique ve Burak Kapacak'ı transfer etmek için harekete geçti.

calendar 19 Haziran 2025 23:07 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 00:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Antalyaspor'un Fenerbahçe'den iki hedefi!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başladı.

HEDEFTE İKİ İSİM VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı ve sezonu Hull City'de geçiren ve bonservisi Sarı-Lacivertliler'de olan Lincoln Henrique'yi transfer etmek istiyor.

BURAK KAPACAK

25 yaşındaki sağ kanat bu sezon sadece 1 maçta forma giydi. Kapacak, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 36.haftasında evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın 88.dakikasında oyuna dahil oldu.

LINCOLN HENRIQUE


Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hull City'e kiralanan Brezilyalı oyuncu kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilere geri döndü. Hull City formasıyla 11 resmi maça çıkan Lincoln Henrique bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı. 

 
 

 


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