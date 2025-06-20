Antalyaspor'un Fenerbahçe'den iki hedefi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başladı.
HEDEFTE İKİ İSİM VAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı ve sezonu Hull City'de geçiren ve bonservisi Sarı-Lacivertliler'de olan Lincoln Henrique'yi transfer etmek istiyor.
BURAK KAPACAK
25 yaşındaki sağ kanat bu sezon sadece 1 maçta forma giydi. Kapacak, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 36.haftasında evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın 88.dakikasında oyuna dahil oldu.
LINCOLN HENRIQUE
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hull City'e kiralanan Brezilyalı oyuncu kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilere geri döndü. Hull City formasıyla 11 resmi maça çıkan Lincoln Henrique bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.
HEDEFTE İKİ İSİM VAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı ve sezonu Hull City'de geçiren ve bonservisi Sarı-Lacivertliler'de olan Lincoln Henrique'yi transfer etmek istiyor.
BURAK KAPACAK
25 yaşındaki sağ kanat bu sezon sadece 1 maçta forma giydi. Kapacak, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 36.haftasında evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın 88.dakikasında oyuna dahil oldu.
LINCOLN HENRIQUE
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hull City'e kiralanan Brezilyalı oyuncu kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilere geri döndü. Hull City formasıyla 11 resmi maça çıkan Lincoln Henrique bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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