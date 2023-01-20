Antalyaspor, Erdal Rakip'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Rakip'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor, Erdal Rakip'i transfer etti
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20 Ocak 2023 13:58
Fraport TAV Antalyaspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Rakip ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Erdal Rakip ile Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu üyesi Sinan Boztepe katıldı.

Törende 2,5 yıllık sözleşmeye imza atan Erdal Rakip, Akdeniz ekibinde başarılı bir sezon geçirmek istediğini söyledi.

Erdal Rakip, Antalyaspor'un hak ettiği yerde olmadığını, yeni transferlerle kulübün daha üst sıralara çıkacağına inandığını kaydetti.

Sinan Boztepe de Erdal Rakip'in son oynadığı takım olan Malmö ile şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşadığını söyledi.

Erdal Rakip'in orta sahalarına güç katacağına inandığını aktaran Boztepe, "Antalyaspor'un daha başarılı, daha iyi futbol oynayan bir ekip olacağımıza inanıyorum. Bu transferin camiamıza ve kendisine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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