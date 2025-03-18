Antalyaspor: 'Emre Belözoğlu'na güveniyoruz'

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, takımlarının Trendyol Süper Lig'de 33 puanla 12'nci sırada olduğunu belirterek, "Emre Belözoğlu, teknik ekip ve takımımıza güveniyoruz." dedi.



Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen Antalyaspor AŞ'nin olağan mali genel kurulunda, kulübün mali durumu, ticari faaliyetleri ile gelir ve gider bilançosu değerlendirildi.



Antalyaspor Başkanı Boztepe, burada yaptığı konuşmada, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemiyle ilgili mali bilançonun sunulduğunu belirterek, onların ibrazını yaptıklarını söyledi.



Ağustosta 2024-2025 yılı için mali genel kurul olacağını anlatan Boztepe, zorlu bir süreci yönetmeye çalıştıklarını, bundan önceki süreçte bir kuruş gelirin olmadığını ifade etti.



Tüm gelirlerin temlik altında olduğunu dile getiren Boztepe, "Özellikle altını çizerek söylemek istiyorum Antalyaspor AŞ'nin kuruş geliri yok. Daha öncesinde hafriyat geliri varsa ki biz bu gelire de dahil olmadık. Şu anda zaten iptali gerçekleşti, bu çok büyük bir kayıptır Antalyaspor için. Bu süreçlerin kaybolması kişisel hırsların ve kavgaların camiaya verdiği çok büyük kayıptır." diye konuştu.



Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Boztepe, ligde tehlikeli durumda olduklarını ifade etti. En güvenilir ve hızlı şekilde 40 puana ulaşıp limana yanaşmak istediklerini vurgulayan Boztepe, şunları kaydetti:



"Bu durumda oyuncu kaybetme lüksümüz yok. Oyuncularımızı kazanmaya çalışıyoruz. Yöneticilerimizin kendi çabasıyla kulübümüz ayakta duruyor, tutunmaya çalışıyor. Kulübü limana yanaştırmaya çalışıyoruz. Camiamız için önümüzdeki maçların önemi çok büyük. Alanyaspor ve Samsunspor maçları içerdeki maçlar çok önemli, herkesten destek istiyorum. Henüz güvenli limana, güvenli bölgeye yanaşmadık. Taraftarımızın, sizlerin hepimizin iç içe olması gerekiyor. Güvenli bölgeye yanaşalım, ondan sonra bizi tefe tutun, büyük hissedarlarımız olarak tekrar gelin inceleyin. Her şey şeffaf, önümüz açık, tüm muhasebemiz açık. Kim gelirse gelsin bilançoları defterleri inceleyebilir. 33 puanla 12. sıradayız. Önümüzdeki maçlar çok önemli, puana dönüşmesi gereken maçlar. Emre Belözoğlu, teknik ekip ve takımımıza güveniyoruz."



Toplantıda, 1 Haziran 2023 ve 31 Mayıs 2024 dönemi net zararının 937 milyon 571 bin 918 lira olduğu belirtildi.



