Antalyaspor'dan golcü takviyesi: Yohan Boli

Antalyaspor, Al-Gharafa ile yollarını ayıran Yohan Boli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

calendar 11 Eylül 2025 21:27
Haber: AA, Fotoğraf: Antalyaspor.com.tr
Antalyaspor'dan golcü takviyesi: Yohan Boli
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Fildişi Sahilli oyuncu Yohan Boli'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz Fildişi Sahilli santrafor Yohan Alexandre Mady Boli ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

Fildişili oyuncu, son olarak Katar ekibi Al-Gharafa'da forma giydi.

