Antalyaspor'dan ayrılık açıklaması

Gelecek sezon kapsamında transfer çalışmalarına başlayan Antalyaspor'da, Alperen Uysal ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Antalyaspor'dan ayrılık açıklaması
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05 Temmuz 2023 15:09
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Alperen Uysal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alperen Uysal'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Alperen'e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.

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