13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-023'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-039'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-240'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-040'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-040'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-025'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-377'

Antalyaspor'a yeni orta saha

Antalyaspor, Gambiyalı futbolcu Ceesay'ı transfer etti.

calendar 13 Ağustos 2025 11:57
Haber: AA, Fotoğraf: Antalyaspor.com.tr
Antalyaspor, Gambiyalı futbolcu Jesper Ceesay'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, İsveç'in IFK Norrköping takımından Gambiyalı orta saha oyuncusu Jesper Ceesay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
